Unbekannter raubt Handy und Bargeld

Ein noch unbekannter Mann bedrohte am Samstagmittag in der Bonner Innenstadt einen 24-Jährigen mit einem Messer.

Bonn. Am Samstagmittag hat ein noch unbekannter Täter einen 24-Jährigen in der Nähe des Bonner Stadthauses mit einem Messer bedroht und beraubt. Nun sucht die Polizei nach dem Straßenräuber.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.10.2017

Nach Angaben der Polizei war der 24-jährige Mann am Samstagmittag gegen 13.15 Uhr in der Unterführung an der Haltestelle Stadthaus aus der Richtung Bornheimer Straße unterwegs, als ihm der Tatverdächtige begegnete. Der Unbekannte bedrohte den 24-Jährigen mit einem Messer und forderte ihn auf, ihm dessen Handy und Bargeld auszuhändigen.

Der Geschädigte gab dem Tatverdächtigen seine Wertsachen, woraufhin dieser in Richtung Franzstraße flüchtete. Der 24-Jährige erstattete sofort Anzeige bei der Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228-150 entgegen.

• etwa 180 Zentimeter groß • normale Statur • bekleidet mit einem grauen Joggingpullover und einer dunklen Jogginghose • trug eine schwarze Kappe • sprach akzentfrei Deutsch