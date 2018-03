Raub in Bonn-Dransdorf

Bonn. Ein 23-Jähriger wollte in Bonn sein Handy an zwei Männer verkaufen. Doch das Geschäft kam nicht zustande, bei dem Treffen zog eine Person eine Schusswaffe. Nun sucht die Polizei nach den beiden Männern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.03.2018

Eine Verabredung zum Kauf eines Handys in Bonn-Dransdorf endete am Montagabend in einem Raub und der Bedrohung mit einer Schusswaffe. Ein 23-Jähriger hatte im Internet sein Mobiltelefon zum Verkauf angeboten, woraufhin sich zwei Männer für das Gerät interessierten. Die drei verabredeten sich für Montagabend auf der Kleine Straße.

Doch zu einem Geschäft kam es nicht: Einer der beiden Männer zog bei dem Treffen plötzlich eine Schusswaffe, bedrohte den jungen Mann und riss ihm das Handy aus der Hand. Die beiden Verdächtigen liefen schließlich davon.

Der vermeintliche Ankäufer soll dem 23-Jährigen zufolge etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß sein. Er war demnach dick, trug einen löchrigen Dreitagebart, hatte schwarze Haare, Pickel, trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose und führte eine "Gucci"-Männerhandtasche mit sich. Sein Begleiter, der mit der Schusswaffe drohte, soll eine dunkle Hautfarbe haben, etwa 1,80 Meter groß sowie groß, schlank und sportlich sein. Er war ebenfalls schwarz gekleidet. Beide werden auf 20 bis 25 Jahre geschätzt.

Die Polizei leitete direkt eine Fahndung ein, konnte die Verdächtigen jedoch noch nicht fassen. Die Ermittlungen dauern an.

Wer Hinweise zu den beiden Männern geben kann, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0228/150 melden.