Mordkommission ermittelt

Bonn. In der Bonner Nordstadt ist eine junge Frau am späten Sonntagabend Opfer eines Angriffs geworden. Mit einem Messer wurde die 23-Jährige schwer verletzt. Der Täter ist auf der Flucht.

Von Andreas Dyck, 23.07.2018

Eine 23-Jährige ist am späten Sonntagabend an der Obernierstraße in der Nordstadt bei einem Angriff schwer verletzt worden. Nach GA-Informationen wurde die Frau gegen 23.30 Uhr mit einem Messer angegriffen. Die Frau soll laut um Hilfe gerufen haben. Der Angreifer floh anschließend vom Tatort. Unklar ist noch, ob die Frau in Lebensgefahr schwebt.

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, wurde die Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei suchte anschließend den Tatort nach Spuren ab, die Feuerwehr leuchtete den Tatort aus. Beamte vernahmen zudem Zeugen vor Ort. Die Polizei fahndet zurzeit nach dem Täter, der nach derzeitigem Ermittlungsstand bekannt sei. Eine Beziehungstat sei nicht auszuschließen. Inzwischen sei eine Mordkommission eingerichtet worden.

23-Jährige in Bonn durch Messerangriff verletzt Foto: Ulrich Felsmann

Weitere Berichterstattung folgt.