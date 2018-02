Zusammenstoß mit Lastwagen

Nümbrecht. Eine 22-jährige Bonnerin ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 350 im Homburger Bröltal im Oberbergischen Kreis verstorben. Die junge Frau kollidierte auf schneeglatter Fahrbahn frontal mit einem Heizöllaster.

Eine 22-Jährige aus Bonn war nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Landstraße 350 von Wiehl in Richtung Ruppichteroth unterwegs, als sie nahe der Ortschaft Nümbrecht-Löhe in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über ihren Smart verlor. Der Kleinwagen rutschte fast ungebremst mit der Beifahrerseite in die Front eines entgegenkommenden Lkw. Dessen Fahrer hatte noch vergeblich versucht, mit dem tonnenschweren Gespann zu bremsen und auszuweichen.



Durch die Kollision wurde der Smart so stark verformt, dass die junge Frau mit hydraulischen Gerät von der Feuerwehr aus dem Wrack geschnitten werden musste. Der Kleinwagen war durch die Wucht des Aufpralls völlig zusammengedrückt worden. Notarzt und Rettungsdienst konnten der Frau aber nicht mehr helfen. Sie verstarb noch an der Unfallstell an den Folgen ihrer schweren Verletzungen.



Warum die Frau, die aus Wiehl kommt und in Bonn wohnt, in den Gegenverkehr geriet, untersuchen nun Sachverständige der Polizei. Die Landstraße 350 zwischen Elsenroth und Marienberghausen wurde für die Unfallaufnahme komplett gesperrt.