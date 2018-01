Rucksack entrissen

In der Bonner Altstadt ist am Samstag ein 22-Jähriger überfallen worden.

Bonn. Am vergangenen Samstag haben drei unbekannte Männer einen 22-Jährigen in der Bonner Altstadt überfallen. Weil ihr Opfer sich ihnen nicht fügte, gingen die Täter mit Gewalt vor.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.01.2018

Ein 22-Jähriger ist am vergangenen Samstag am frühen Morgen auf der Weiherstraße in der Bonner Altstadt überfallen worden. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, hatten drei bislang unbekannte Männer gegen 2.20 Uhr an der Einmündung zur Franzstraße das Opfer der Tat aufgefordert, seinen Rucksack auszuhändigen.

Als sich der 22-Jährige weigerte, schlugen die Räuber auf den jungen Mann ein und entrissen ihm den Rucksack. Anschließend flüchteten die Täter.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0228/150 zu melden und beschreibt die Täter wie folgt:

- 20 bis 25 Jahre alt

- 1,75 bis 1,80 Meter groß

- dunkel gekleidet