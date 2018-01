Auseinandersetzung in Bonner Innenstadt

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Bonner Innenstadt zu einer Auseinandersetzung.

Bonn. Nach einem Streit in der Bonner Innenstadt, bei der ein 22-Jähriger am frühen Samstagmorgen durch einen Stich ins Bein verletzt wurde, sucht die Polizei derzeit nach einem Mann.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.01.2018

Laut Polizei ist er verdächtigt, den 22-Jährigen vor einem Lokal an der Wilhelmstraße bei einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen verletzt zu haben. Was jedoch genau in den frühen Morgenstunden am Samstag passierte, ist derzeit noch unklar.

Polizei zu Streit gerufen

Gegen 2.45 Uhr war der Polizei zunächst eine Schlägerei auf dem Annagraben gemeldet worden. Vor Eintreffen der Streifenwagen hatte sich die Auseinandersetzung jedoch bereits zur nahe gelegenen Wilhelmstraße vor ein Lokal verlagert fortgesetzt. Bevor die Polizei die Tatbeteiligten kontrollieren konnte, liefen diese davon. Zurück blieb der 22-Jährige, der eine Stichverletztung an einem Bein aufwies. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Grund der Gesamtumstände wurde sofort die Fahndung nach den Tatverdächtigen eingeleitet. Zudem untersuchten Experten der Spurensicherung den Tatort. Die Bonner Polizei richtete zudem eine Ermittlungskommission ein, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bonn die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufnahm.

SEK durchsucht Wohnung in Beuel

Im Zuge der bisherigen Ermittlungen ergaben sich erste Hinweise auf einen Verdächtigen. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei NRW durchsuchte im Laufe des Samstag dessen Wohnung in Bonn-Beuel, konnte den Verdächtigen allerdings nicht antreffen. Zudem wurde am Samstagnachmittag ein Lokal an der Wilhelmstraße von Beamten der Bonner Polizei nach dem mutmaßlichen Täter und Beweismitteln durchsucht.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen, dem genauen Geschehensablauf und den Tatverdächtigen dauern an.

Personen, die Hinweise zu den Tatbeteiligten geben können oder das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 bei der Polizei zu melden.