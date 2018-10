Polizeifahrzeuge stehen vor dem Bahnhof in Bonn. (Symbolbild)

Bonn. Am Bonner Hauptbahnhof ist ein 22-Jähriger am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Der junge Mann wies mögliche Stichverletzungen am Oberkörper auf, wollte zum Täter bislang allerdings keine Angaben machen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.10.2018

Am späten Donnerstagabend ist ein 22-Jähriger im Bereich des Bonner Hauptbahnhofs schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sprach der Verletzte gegen 23.20 Uhr eine Passantin an, die sich an der Straßenbahnhaltestelle neben dem Busbahnhof aufhielt, und bat sie um Hilfe.

Die daraufhin alarmierten Rettungskräfte versorgten den 22-Jährigen vor Ort und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus. Laut Polizeibericht wies der junge Mann mögliche Stichverletzungen am Oberkörper auf. Nach ärztlicher Auskunft schwebt er nicht in Lebensgefahr.

Dem derzeitigem Kenntnisstand zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass sich der Verletzte und der noch flüchtige Täter, zu dem keine nähere Beschreibung vorliegt, kennen. Eine Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Auch konnte die Spurensicherung weder den Tatort mit Bestimmtheit ausmachen noch die Tatwaffe sicherstellen. Gegenüber der Polizei wollte der 22-Jährige zunächst keine Angaben zum Ablauf des Geschehens oder zum Täter machen.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen, die Beobachtungen zu dem Tatablauf gemacht haben oder Hinweise zu Identität und Aufenthaltsort des Täters machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.