Ideen gesucht

Die Politik will insgesamt 220 000 Euro für eine Art Bürgeretat zur Verfügung stellen. Wofür sie ausgegeben werden, sollen die Bonnerinnen und Bonner in jedem Stadtgebiet selbst entscheiden dürfen. Die Aufteilung der Gelder erfolgt nach den Bevölkerungszahlen in den Stadtbezirken. In Bonn sind das 102 406 Euro, in Bad Godesberg 49 589 Euro, in Beuel 45 195 Euro und im kleinsten Bezirk Hardtberg 22 810 Euro. Für den Finanzausschuss am Mittwoch hat die SPD einen Änderungsantrag eingebracht. Die Sozialdemokraten schlagen vor, dass die notwendigen Finanzmittel mit Blick auf das Haushaltssicherungskonzept, in dem sich die Stadt befindet, „über anteilige Kürzungen in allen Haushaltsbereichen“ erreicht werde.