Bonn. Größere Mengen Marihuana, eine Feinwaage, Geld aus potentiellen Drogendeals und ein Schlagring wurde sichergestellt: Gegen einen 21-Jährigen aus Bonn ist am Sonntag Haftbefehl erlassen worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.02.2018

Da ein 21-Jähriger aus Bonn mit Drogen gehandelt haben soll, hat eine Richterin am Sonntag Haftbefehl gegen den jungen Mann erlassen. Der 21-Jährige war am Freitagabend von der Polizei kontrolliert und mit einer "größeren Menge Marihuana" im Rucksack erwischt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann gegen 22.30 Uhr auf der Bergstraße in Kessenich unterwegs. Als er die Polizisten bemerkte, flüchtete er zunächst, konnte aber nach kurzer Zeit gestellt werden. Bei der Flucht verletzte er sich am Arm und wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Im Rucksack hatte der Mann neben den Drogen auch eine Feinwaage und Geld aus potentiellen Drogendeals mit dabei. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Sonntagmorgen stellte die Polizei außerdem einen selbst hergestellten Schlagring sicher.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.