Festnahmen in Tannenbusch

Bonn/Tannenbusch. In Bonn-Tannenbusch ist der Polizei ein Schlag gegen die Drogenszene gelungen. Den drei gefassten, mutmaßlichen Dealern wird der Handel mit rund 21 Kilogramm Marihuana und einer größeren Menge Kokain vorgeworfen.

Von Bernd Linnarz, 05.05.2017

Hinter Schloss und Riegel sitzt inzwischen ein Dealertrio, dem die Bonner Polizei gemeinsam mit der Bonner Staatsanwaltschaft in den vergangenen Wochen auf die Schliche kam. Die drei Männer im Alter von 24, 29 und 24 Jahren sollen laut Bericht in den vergangenen Monaten in Tannenbusch einen schwunghaften Drogenhandel betrieben haben. Insgesamt wird ihnen der Handel mit rund 21 Kilogramm Marihuana sowie einer größeren Menge Kokain zur Last gelegt.

Bereits Anfang Februar hatten die Fahnder der Ermittlungsgruppe Hinweise auf eine verdächtige Wohnung an der Oppelner Straße erhalten, die als illegaler Drogenumschlagplatz genutzt werde. Bei einer Durchsuchung stellten die Drogenfahnder ein Kilo Marihuana und 70 Gramm Kokain sicher. Der 61-jährige Mieter wurde vorläufig festgenommen.

Er, so stellte sich heraus, hatte dem Trio ein Zimmer seiner kleinen Wohnung zur Verfügung gestellt, das von dort aus augenscheinlich einen regen Drogenhandel organisiert hatte. Kurze Zeit später wurden zwei Verdächtige im Alter von 24 und 29 Jahren als Nutzer des Zimmers identifiziert. Ein Amtsrichter stellte auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen die beiden Männer aus, die untergetaucht waren und sich vor der Polizei versteckt hielten.

Nachdem zunächst der 29-Jährige in der Wohnung eines Freundes am Lievelingsweg ausgemacht und festgenommen werden konnte, klickten Ende März in Dransdorf die Handschellen. Beamte der Einsatzhundertschaft konnten den flüchtigen 24-Jährigen bei unbeteiligten Anwohnern antreffen und festnehmen, nachdem er in einer waghalsigen Aktion über mehrere Balkone geflüchtet war. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten jeweils geringe Mengen Marihuana und insgesamt 2000 Euro Bargeld sicher.

Mit diesen Festnahmen waren die Ermittlungen jedoch noch nicht abgeschlossen. Durch die Ermittlungsgruppe Tannenbusch konnte ein dritter Tatverdächtiger ermittelt werden. Der 24-jährige Mann aus Tannenbusch wurde am vergangenen Mittwoch widerstandslos festgenommen. Die drei Tatverdächtigen müssen sich nun wegen bandenmäßigem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen vor Gericht verantworten.