Bad Münstereifel/Bonn. Ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Bonn ist am Donnerstagabend bei einem Unfall in Bad Münstereifel ums Leben gekommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.04.2018

Bei einem Unfall in Bad Münstereifel ist am Donnerstagabend ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Bonn ums Leben gekommen. Wie die Polizei Euskirchen am Freitag mitteilte, übersah ein 46-jähriger Autofahrer den 19-Jährigen am Donnerstag gegen 18 Uhr beim Abbiegen auf die L113 im Bereich der Ortslage Wald. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Aufprall zog sich der Motorradfahrer tödliche Verletzungen zu. Der Autofahrer blieb unverletzt.