BONN/RHEIN-SIEG-KREIS. Bei den Protestanten in Bonn bleiben die Mitgliederzahlen dank des Zuzuges konstant. Die Katholiken verlieren dagegen Mitglieder.

In der Evangelischen Kirche im Bonner Stadtgebiet sind die Zahlen nach Auskunft von Pressepfarrer Joachim Gerhardt „seit Jahren vergleichsweise konstant in den drei Kirchenkreisen“. Der Zuschnitt erfolgt nicht nach städtischen Grenzen. Im Kirchenkreis Bonn (Bonn 1 mit Bornheim und Alfter) lebten im vergangenen Jahr 49 300 Gemeindeglieder, im Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel (Godesberg, rechtsrheinischer Rhein-Sieg-Kreis und Euskirchen) 53.700 Mitglieder und im Kirchenkreis „An Sieg und Rhein“ (linksrheinischer Rhein-Sieg-Kreis mit Asbach und Kircheib) 117.000 Mitglieder.

Es lebten also rund 220.000 evangelische Gemeindeglieder in der Region, allein im Stadtgebiet Bonn seien es rund 73.000 Protestanten, so Gerhardt, in den Kirchenkreisen, die 1968 aus dem ehemaligen Evangelischen Kirchenkreis Bonn entstanden sind. Stand 2017 gab es in Bonn 585 Taufen, 524 Beerdigungen, 570 Kirchenaustritte und 153 Wiedereintritte. Dass die Zahl konstant bleibe, sei auch auf Zuzüge zurückzuführen, so Gerhardt.

Auf Bonner Stadtgebiet existieren 18 Kirchengemeinden, davon elf in den Stadtbezirken Bonn und Hardtberg, vier in Bad Godesberg und drei in Beuel. Außerdem findet protestantisches Leben in der Evangelischen Studierendengemeinde der Landeskirche und fremdsprachigen evangelischen Gemeinden wie der koreanischen, der englischsprachigen und frankophonen Gemeinde statt. Die Protestanten unterhalten 26 Gemeindekirchen, die Schlosskirche in der Universität, Kapellen, Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen.

Mitgliederzahlen im Bistum zurückgegangen

Das katholische Stadtdekanat Bonn gehört zum Erzbistum Köln, das in insgesamt drei Pastoralbezirke aufgeteilt ist. Im südlichen Pastoralbezirk leben nach Auskunft der Pressestelle des Erzbistums 115.700 Gemeindemitglieder in Bonn und 276.100 im Kreisdekanat des Rhein-Sieg-Kreises (Stand: 31. Dezember 2016, neuere Zahlen liegen nicht vor). In den vergangenen Jahren seien die Mitgliederzahlen im gesamten Bistum zurückgegangen, erklärte ein Sprecher. Die Zahl der Taufen erreiche nicht mehr die Zahlen der Beerdigungen. Im Jahr 2003 hat das Kölner Erzbistum seine Reform „Zukunft heute“ eingeleitet.

Im Zuge dieses mehrjährigen Reform- und Sparprozesses schlossen sich in Bonn Seelsorgebereiche zusammen. Bis Ende 2016 umfasste das Stadtdekanat 41 Gemeinden in vier Dekanaten. Die Dekanate Bad Godesberg, Beuel, Nord und Bonn-Mitte/Süd wurden auf Geheiß des Erzbistums zum 1. Januar 2017 aufgelöst, eine verwaltungsinterne Umstrukturierung. Evangelische und Katholische Kirche bieten seit Jahren ökumenische Veranstaltungen an. Als nächstes steht am Freitag, 8. Juni, die Bonner Kirchennacht an. Bisher sind nach Auskunft der Veranstalter mehr als 150 Programmangebote in 38 Kirchen geplant. Das Programm ist im Internet zu finden.