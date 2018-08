Gefängnisstrafe für Sexualstraftat

Bonn. Ein 18-jähriger Syrer ist wegen Vergewaltigung einer 23-Jährigen Studentin aus Frankreich zu einer Haftstrafe verurteilt worden.

Als der 18-Jährige das Urteil hört, fällt er auf der Anklagebank in sich zusammen: Die 2. Bonner Jugendstrafkammer verurteilt ihn wegen Vergewaltigung zu drei Jahren Jugendstrafe. Der junge Syrer, der 2015 von seinen Eltern vor den Gefahren des Krieges mit Hilfe von Schleppern ins sichere Deutschland geschickt worden war, hat am 7. April eine 23-jährige Studentin aus Frankreich auf einem Hügel am Sportpark Nord sexuell missbraucht. Nun muss er weiter im Gefängnis bleiben, wo er seit der Tat in U-Haft sitzt.

Sein Opfer, das als Zeugin noch einmal nach Bonn gekommen ist, sitzt ihm im Gerichtssaal gegenüber und beobachtet ihn. Der Angeklagte aber blickt nicht auf, während Kammervorsitzender Wolfgang Schmitz-Justen das Urteil begründet. Die 23-Jährige war damals zu Besuch bei ihrer besten Freundin aus Frankreich, die in Bonn arbeitet. Die beiden gingen aus und trafen nachts vor einer Kneipe den Angeklagten und dessen 34-jährigen Onkel. Man kam ins Gespräch, fand einander sympathisch und zog gemeinsam weiter. Und irgendwann war klar, dass man die Nacht zusammen verbringen wollte. Und während die Freundin mit dem 34-Jährigen in dessen Wohnung blieb, zog die 23-Jährige mit dem Angeklagten weiter zu der Unterkunft, in der ein Zimmer hatte.

Doch dann merkte der 18-Jährige, dass er keinen Schlüssel hatte und dort nicht mit der 23-Jährigen zusammen sein konnte. "Wäre das mit dem Schlüssel nicht passiert, säßen wir jetzt nicht hier", erklärt der Richter. Denn nun führte der 18-Jährige die ortsfremde Französin auf den Hügel am Sportpark Nord und stieß sie unvermittelt zu Boden. Dann fiel er über sie her, fixierte sie, setzte sich auf sie, packte sie am Kopf und vergewaltigte sie. Ihre Bitte und ihr Betteln ignorierte er genauso wie ihre Hilfeschreie.

Die 23-Jährige bekam keine Luft und hatte Todesangst. Als er endlich von ihr abließ rannte sie den Hügel hinunter - geradewegs in die Arme eines Anwohners, der ihre Schreie gehört hatte. Der 36-Jährige alarmierte Polizei und Krankenwagen. Der Angeklagte lief davon, stellte sich jedoch später der Polizei und kam in U-Haft. Im Prozess tat er sich schwer mit dem Geständnis, und erst auf Aufforderung seines Opfers blickte er der 23-Jährigen in die Augen und äußerte, es tue ihm leid. Sie hielt ihm entgegen: Es tue ihr leid, dass diese verhängnisvollen Minuten sein Leben zerstörten: "Aber du hast einen schlimmen Fehler gemacht." Für das Gericht steht am Ende fest: Die Folgen für das traumatisierte Opfer seien so schwerwiegend und die Einsicht des Angeklagten so mangelhaft, dass nur eine Jugendstrafe in Frage komme. Die Verteidigung kündigte Revision an.