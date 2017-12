Zeuge wählte den Notruf

Bonn. Ein 18-Jähriger hat in der Nacht mehrere Autos in Kessenich eingeschlagen. Ein Zeuge beobachtete den Jugendlichen und rief die Polizei.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.12.2017

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Bonner Polizei in der Nacht zu Dienstag einen 18-jährigen Autoaufbrecher festnehmen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Anwohner der Aloys-Schulte-Straße in Kessenich gegen 3.35 Uhr durch Scheibenklirren geweckt und bemerkte daraufhin den Verdächtigen.

Während er diesen weiter beobachtete, wählte er den Notruf der Polizei. Diese rückte mit mehreren Streifenteams aus und konnte den 18-Jährigen noch in einem Auto sitzend am Tatort antreffen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass an diesem und an zwei weiteren Fahrzeugen die Autoscheiben eingeschlagen waren.

Die Polizei nahm den Mann, der bereits wegen Eigentumsdelikten gesucht wurde, vorläufig fest und brachte ihn auf das Polizeipräsidium. Den Jugendlichen erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen.

Im Zuge dieser Fälle appellieren die Beamten, bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Notruf 110 zu wählen.