Nähe Sportpark Nord

Bonn. Eine 23-Jährige ist in der Nacht zu Samstag in der Bonner Nordstadt vergewaltigt worden. Die Polizei konnte einen 18-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Er stellte sich selbst.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.04.2018

Ein 18-Jähriger steht im Verdacht, in der Nacht zu Samstag eine 23-Jährige in der Bonner Nordstadt vergewaltigt zu haben. Der syrische Asylbewerber stellte sich wenige Stunden nach der Tat selbst der Polizei. Er und das Opfer lernten sich nach Angaben der Polizei zuvor in einer Gaststätte in der Bonner Innenstadt kennen und waren dann in der Nacht über die Kölnstraße in Richtung Sportpark Nord unterwegs. In einer Grünanlage soll es dann zur Vergewaltigung gekommen sein.

Zeugen alarmierten gegen 4.10 Uhr die Polizei, nachdem die 23-Jährige diese auf der Kölnstraße angesprochen hatte. Der 18-Jährige war zunächst vom Tatort geflohen, stellte sich in den Morgenstunden aber selbst der Polizei auf der City-Wache. Er wurde vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter erließ am Sonntag einen Haftbefehl gegen den 18-Jährigen.