Angriff am Hauptbahnhof

Bonn. Am Mittwochabend wurde die Bundespolizei am Bonner Hauptbahnhof alarmiert, weil ein Mann im IC Mitreisende belästigte. In Bonn angekommen, spuckte er die Beamten an und versuchte, sie zu beißen. Er wurde festgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.07.2019

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr hat die Bundespolizei am Bonner Hauptbahnhof einen Mann festgenommen, der zuvor im Zug andere Fahrgäste belästigt hatte. Als der IC in Bonn eintraf, stieg der 18-Jährige aus und bäumte sich direkt vor den Beamten auf, heißt es im Bericht.

Als der Mann aufgefordert wurde, sich zu beruhigen, kam er den Bundespolizisten unvermittelt nah und spuckte sie an. Die Beamten überwältigten ihn und legten ihm Handfesseln an. Dagegen wehrte er sich und versuchte, die Polizisten mehrfach zu beißen.

Weil der 18-Jährige sich nicht beruhigte, wurde er über Nacht in Polizeigewahrsam genommen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen "Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte" ein.