Baubilanz des Statistischen Bundesamtes

In Bonn werden zu wenig Wohnungen gebaut. Das Bild aus dem November zeigt eine Baustelle an der Frascatistraße.

Bonn. 1717 neue Wohnungen sind innerhalb von einem Jahr in Bonn entstanden. Das sind zu wenig findet ein Wohnbündnis.

Von Bernd Linnarz, 29.06.2018

Vom Single-Apartment bis zum Bungalow: In Bonn sind im vergangenen Jahr 1717 Neubauwohnungen entstanden – 146 davon in Ein- und Zweifamilienhäusern. Das geht aus der aktuellen Baubilanz des Statistischen Bundesamts hervor.

Insgesamt haben die Bauherren in Bonn demnach im vergangenen Jahr 375,5 Millionen Euro in den Neubau von Wohnungen investiert. „Das klingt viel. Tatsächlich müsste es aber mehr sein, wenn Bonn seinen Beitrag zur Wohnraum-Offensive der Bundesregierung leisten will, kommentiert Holger Vermeer vom Verbändebündnis Wohnen im Namen der IG Bau.

Das Wohneigentum in Bonn müsse endlich wieder effektiv gefördert werden. „Es müssen sich wieder mehr Menschen die eigenen vier Wände leisten können – vom Maurer bis zur Industriekauffrau. Handwerker, die Wohnungen bauen, sollten auch in der Lage sein, sich eine eigene Wohnung anzuschaffen“, so das Bündnis Wohnen, in dem sich die Baugewerkschaft und die Verbände der Bauwirtschaft zusammengeschlossen haben.

An die heimischen Bundestagsabgeordneten appelliert das Bündnis Bündnis, dem Wohnungsbau jetzt die „politische Power zu geben“, die der Bau braucht. „Es kommt darauf an, dass die Bundestagsabgeordneten aus Bonn und ganz Nordrhein-Westfalen in Berlin Farbe bekennen. Sie müssen sich für ein deutlich dickeres Baupaket im nächsten Bundeshaushalt starkmachen, von dem dann auch die Menschen in Bonn mehr profitieren“, so IG-Bau-Regionalleiter Vermeer.