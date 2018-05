Frauen am Hauptbahnhof belästigt

Wartende Taxen: Die Stellplätze am Hauptbahnhof werden mit der geplanten neuen Verkehrsführung verschoben.

Bonn. Am Bonner Hauptbahnhof ist ein 17-Jähriger festgenommen worden, nachdem er mehrere Frauen sexuell belästigt haben soll. Ein Taxifahrer kam einer der Frauen zur Hilfe.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.05.2018

Weil er im Verdacht steht, mehrere Frauen im Umfeld des Bonner Hauptbahnhofs bedrängt und sexuell belästigt zu haben, hat die Polizei einen 17-jährigen Jugendlichen in der Nacht zu Sonntag gegen 3 Uhr festgenommen. In einem Fall gehe es um sexuelle Nötigung, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nach Polizeiangaben sei ein 41-jähriger Taxifahrer eingeschritten, als er einen der Übergriffe beobachtete. Dieser habe die Frau in Sicherheit gebracht und die Polizei verständigt. Eine weitere Geschädigte habe sich daraufhin bei den Beamten gemeldet. Der 17-Jährige habe sie unsittlich berührt.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen Somalier, der zum Zeitpunkt der Tat aus einem Jugendheim abgängig gewesen sei.

Zudem habe die Polizei Hinweise darauf, dass zwei weitere Frauen an der Colmantstraße durch den Jugendlichen sexuell belästigt wurden und bittet die Geschädigten, sich unter 0228/150 zu melden.