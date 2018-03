Fahndung der Bonner Polizei

Bonn. Als zwei Frauen in der Linie 61 beleidigt wurden, griff ein 17-Jähriger ein. Der unbekannte Tatverdächtige verletzt ihn daraufhin mit einem Kopfstoß. Nun fahndet die Polizei nach dem Mann.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.03.2018

Nachdem ein noch Unbekannter in der Bonner Straßenbahn einen 17-Jährigen mit einem Kopfstoß verletzt haben soll, sucht die Polizei nun mit drei Fahnungsfotos nach dem Mann. Die Attacke ereignete sich bereits am Dienstag, 6. Februar.

Wie die Polizei nun mitteilt, soll der Verdächtige gegen 18.05 Uhr in der vollbesetzten Bahn der Linie 61 in Richtung Auerberg zwei Frauen beleidigt haben. Der 17-Jährige sprach den Unbekannten daraufhin an und forderte ihn auf, die Frauen in Ruhe zu lassen. Der Verdächtige reagierte aggressiv gegenüber dem Jugendlichen und attackierte ihn kurz vor der Haltestelle Chlodwigplatz mit einem Kopfstoß. An der Haltestelle stieg der Verdächtige in Begleitung eines weiteren Mannes aus. Der Jugendliche wurde bei dem Angriff verletzt, seine Verletzungen wurden ambulant behandelt.

Die Polizei wurde am nächsten Tag über den Vorfall informiert und leitete Ermittlungen ein. Da der Verdächtige noch nicht gefasst werden konnte, hat die Polizei nun auf richterlichen Beschluss drei Fotos des Mannes veröffenlicht. Er war zusammen mit dem Geschehen durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet worden.

Wer den Mann auf dem Foto kennt, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0228/150 melden.