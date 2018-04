Polizei bittet um Hinweise

BONN. Die Bonner Polizei bittet auf der Suche nach einem bislang unbekannten Mann um Hinweise. Er soll einen 17-Jährigen in der Nähe des Bonner Hauptbahnhofs beraubt und mit einem Messer verletzt haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.04.2018

Ein bislang unbekannter Mann soll am Sonntagnachmittag einen 17-Jährigen an der Unterführung zwischen Herwarthstraße und Am Hauptbahnhof mit einem Messer verletzt und beraubt haben.

Wie die Polizei mitteilt, ging der 17-Jährige gegen 16.10 Uhr von der Quantiusstraße kommend über die Meckenheimer Allee zu der Treppe, die zu der Unterführung geht. Am Treppenansatz soll der Unbekannte ihn sofort körperlich angegriffen und mit dem Messer oberflächliche Schnittwunden am Oberkörper sowie der Wade zugefügt haben. Der junge Mann übergab dem Täter sein Portemonnaie. Aus diesem soll der Angreifer dann Bargeld entnommen haben, ehe er in Richtung Colmantstraße flüchtete.

Der 17-Jährige ging zur Polizei und zeigte den Vorfall an. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte allerdings nicht zur Feststellung des Täters. Er wird als 20 bis 30 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß beschrieben. Er soll schlank und unrasiert sein, seine Haare kurz und schwarz. Zur Tatzeit trug er eine schwarze, kurze Hose und ein gelbes T-Shirt. Bislang hat die Polizei laut eigener Aussage keine Zeugen ermitteln können.

Wer Angaben zu dem Vorfall oder dem Mann machen kann, wird gebeten, sich unter 0228/150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.