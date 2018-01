Polizei sucht nach Unfallzeugen

Neu-Vilich. Bei einem Unfall am späten Freitagabend in Vilich wurde ein 17-Jähriger schwer verletzt. Offenbar war an dem Unfall ein Motorroller beteiligt, jedoch konnte die Polizei diesen nicht auffinden. Zur Aufklärung des Unfalls sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Von Rolf Kleinfeld, 21.01.2018

Noch unklar ist laut Polizei der genaue Ablauf eines Unfalls, bei dem am späten Freitagabend ein 17-Jähriger in Vilich schwerste Verletzungen erlitt. Nach Zeugenangaben war der junge Mann gegen 22.25 Uhr auf einem parallel zur Helene-Weber-Straße gelegenen Fußweg an einem Verkehrsunfall mit einem Motorroller beteiligt. Dabei zog er sich die Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte bestand Lebensgefahr.

Bei Eintreffen der alarmierten Polizei konnte vor Ort allerdings kein Roller mehr festgestellt werden. Durch die eingesetzten Beamten wurden Zeugen befragt, Unfallspuren gesichert sowie aufgefundene Fahrzeugteile sichergestellt. Unklar ist neben dem Unfallhergang, ob der Geschädigte den von Zeugen beschriebenen roten Motorroller selbst fuhr, als Sozius nutzte oder angefahren wurde.

Die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariats 1 der Bonner Polizei bitten deshalb mögliche weitere Zeugen des Geschehens und Personen, die Angaben zum Verbleib des Motorrollers geben können, sich unter 0228/150 zu melden.