Verkehrsunfall in Bonn

Auf der Straße "Am alten Friedhof" kam es am Montagmorgen zu einem Unfall.

Bonn. Beim Überqueren einer Straße in Richtung Innenstadt wurde eine 17-Jährige von einem 81-Jährigen angefahren. Der Fahrer hatte wohl die rote Ampel nicht beachtet

24.04.2017

Als eine 17-Jährige die Straße an einer Ampel überqueren wollte, wurde sie von einem 81-Jährigen angefahren. Nach Angaben der Polizei war die 17-Jährige zu Fuß in Richtung Innenstadt unterwegs, als sich der Unfall am Montagmorgen, 24. April, gegen 8 Uhr auf der Straße "Am alten Friedhof" an der Bornheimer Straße ereignete.

Der 81-Jährige kam von der Straße "Berliner Platz" und hatte nach ersten Ermittlungsergebnissen die rote Ampel nicht beachtet, sodass er die Fußgängerin erfasste. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Wagen des Unfallverursachers war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden.