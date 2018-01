Schläger wird von Gruppe angefeuert

Bonn. Ein 16-jähriger Jugendlicher ist am späten Montagnachmittag in der Bonner Innenstadt attackiert und verprügelt worden.

Ein 16-jähriger Jugendlicher ist am späten Montagnachmittag an der Ecke Florentiusgraben/Oxfordstraße in der Bonner Innenstadt von einem gleichaltrigen Angreifer zu Boden geschlagen und verprügelt worden, während weitere Jugendliche daneben gestanden und den Schläger angefeuert haben sollen. Wie die Polizei am Abend auf Anfrage des General-Anzeigers mitteilte, sollen zwei Zeugen die Tat beobachtet und Polizei und Rettungskräfte alarmiert haben. Der Schläger und zwei ebenfalls 16-Jährige, die dabei waren, wurden gefasst.

Das Opfer wurde laut Polizei vor Ort in einem Rettungswagen behandelt, er wurde den Angaben zufolge nicht so schwer verletzt, als dass er ins Krankenhaus hätte gebracht werden müssen. Wie die Polizei weiter erklärte, wird nun gegen die Jugendlichen wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung ermittelt.