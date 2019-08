Demonstration in Bonn

BONN. Für mehr Klimaschutz demonstrieren die Teilnehmer von "Fridays for Future" am kommenden Freitag in Bonn. Verkehrsteilnehmer müssen mit vorübergehenden Beeinträchtigungen in der Innenstadt rechnen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.08.2019

Mit bis zu 1500 Teilnehmern rechnet der Veranstalter bei der nächsten "Fridays for Future"-Demonstration am Freitag in Bonn. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, versammeln sich die Demonstranten ab 11 Uhr auf dem Münsterplatz und ziehen danach auf folgendem Weg durch die Stadt, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren: Kaiserplatz, Am Hauptbahnhof, Thomas-Mann-Straße, Oxfordstraße, Bertha-von-Suttner-Platz, Belderberg, Koblenzer Tor.

Gegen 15.30 Uhr endet die Demonstration mit einer Abschlusskundgebung im Bonner Hofgarten. Laut Polizei muss in der City mit vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.