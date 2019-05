Fotofahndung in Bonn

Bonn. Die 15-jährige Binuri D. aus Bonn-Plittersdorf ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Die Jugendliche wurde seit Mittwoch vermisst, nachdem sie aus einem Rettungswagen gestiegen und davongelaufen war.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.05.2019

Die 15-jährige Binuri D., die seit Mittwoch vergangener Woche vermisst wurde, ist am Montagabend wohlbehalten bei einer Bonner Polizeiwache aufgetaucht. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Laut Polizei sollte die 15-Jährige am Mittwochnachmittag von ihrem Zuhause in der Gotenstraße in Plittersdorf mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die Jugendliche stieg jedoch aus und lief davon. Zu den weiteren Hintergründen ihres Verschwindens machte die Polizei zunächst keine Angaben.