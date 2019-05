Polizei sucht mit Foto

Bonn. Die Polizei sucht nach der 15-jährigen Binuri D. aus Bonn-Plittersdorf. Sie wird seit Mittwoch vermisst, nachdem sie aus einem Rettungswagen gestiegen und davongelaufen war. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.05.2019

Die Bonner Polizei sucht nach der 15-jährigen Binuri D. aus Bonn-Plittersdorf. Sie wurde zuletzt am Mittwoch gegen 17 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Gotenstraße gesehen. Zu diesem Zeitpunkt sollte sie nach Angaben der Polizei mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die 15-Jährige stieg jedoch aus und lief davon.

Die Suche nach dem Mädchen, bei der auch ein Spürhund eingesetzt wurde, blieb bislang erfolglos. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für ihren Aufenthaltsort oder weitere Anlaufadressen der 15-Jährigen vor. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Binuri D. wird wie folgend beschrieben: 1,78 Meter groß, dunkler Hautteint, normale Statur, schwarze Haare mit rotbraunen Strähnen, bekleidet mit schwarz-weißer Jogginghose, Lederjacke und Turnschuhen.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.