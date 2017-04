Streit eskaliert in Tannenbusch

Die Polizei ermittelt seit Mittwoch Nachmittag in dem Fall.

Tannenbusch. Der Tat in der Tannenbuscher Düne soll ein Streit unter Jugendlichen vorausgegangen sein. Der Junge wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Von Bernd Linnarz, 12.04.2017

In der Tannenbuscher Düne, nur ein paar Meter von der Wohnbebauung entfernt, ist am Mittwochnachmittag ein Jugendlicher bei einer Messerattacke schwer verletzt worden.

Zuvor war es offenbar unweit der Freien Waldorfschule zu einem Streit unter mehreren Jugendlichen gekommen, in dessen Folge es gegen 14.45 Uhr wohl zu Messerattacke kam. Bei dem Opfer soll es sich nach GA-Informationen um einen 15-Jährigen handeln, der im Gesicht und am Rücken verletzt wurde.

Er wurde mit dem Rettungswagen in die Uniklinik gebracht. Die Hintergründe der Tat waren am Nachmittag noch unklar, die Polizei wollte sich am Abend näher äußern. Die Kripo ermittelt, die Bonner Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet.