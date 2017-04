Vorfall in Endenich

Bonn. Eine 14-jährige Schülerin ist laut Polizei am Mittwochmorgen in Endenich auf dem Weg zur Schule mit einem Messer bedroht worden. Nun fahndet die Polizei nach drei Jugendlichen.

27.04.2017

Gegen 8 Uhr sei die Schülerin auf dem Weg von der Bushaltestelle "Am Klostergarten" durch den angrenzenden Park in Richtung ihrer Schule an der Straße "Am Burggraben" gegangen, als drei bislang unbekannte Jugendliche sie zum Stehenbleiben aufforderten.

Einer der Jugendlichen soll die Schülerin gefragt haben, ob sie eine bestimmte Person kenne. Als die 14-Jährige dies verneinte, habe der jugendliche Täter sie am Arm gepackt und ihre Oberbekleidung mit einem Messer eingeschnitten. Die Schülerin habe um Hilfe gerufen. Als eine bisher unbekannte Passantin mit einem Hund auf die Situation aufmerksam wurde, habe der Jugendliche das Messer eingesteckt. Die 14-Jährige sei unverletzt geblieben und in die Schule gelaufen.

Die Polizei fahndet nun nach dem jugendlichen Täter. Er soll etwa 16 Jahre alt und 1,65 Meter groß sein und einen blonden Kurzhaarschnitt tragen. Zum Tatzeitpunkt habe er einen schwarzen Pullover und weiße Turnschuhe getragen. Ein weiterer Jugendlicher aus der Gruppe, der nicht aktiv an der Tat beteiligt gewesen sein soll, habe kurze schwarze Haare, sei etwa 18 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß. Für den dritten Jugendlichen gibt es keine Personenbeschreibung.

Die Polizei nimmt Hinweise unter 0228-150 entgegen. (ga)