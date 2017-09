Friedenslauf am Bonner Hofgarten

Bonn. 14 Schulen aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis beteiligen sich an der bundesweiten Aktion. Mit dem Erlös wird die Projektarbeit des Forums Ziviler Friedensdienst unterstützt.

Von Ines Bresler, 22.09.2017

Unter dem Motto „Gemeinsam in Frieden leben!“ setzten am Freitagmittag im Bonner Hofgarten 1333 Schülerinnen und Schüler von 14 Schulen ein eindrucksvolles Zeichen für Willkommenskultur und Solidarität mit Geflüchteten.

Vor dem 13. Bonner Friedenslauf hatten die Jugendlichen private Sponsoren gesucht, die pro gelaufene Runde einen festgelegten Betrag spendeten. Mit dem Erlös unterstützen sie die Projektarbeit des Forums Ziviler Friedensdienst (forumZFD). „Wir haben die Kinder gefragt, wie viele Sponsoren sie haben und schätzen, dass 6000 bis 8000 Menschen aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis für den Lauf gespendet haben“, so Christoph Bongard, Leiter Kommunikation beim forumZFD.

Die Schirmherrschaft für den Friedenslauf übernahm Oberbürgermeister Ashok Sridharan. Bürgermeisterin Gabriele Klingmüller, die früher selbst Lehrerin war, begrüßte die Mädchen und Jungen im Hofgarten. „Ich finde das Engagement toll – das der Schülerinnen und Schüler, aber auch das der Lehrer“, sagte Klingmüller. „Dass der Lauf im Hofgarten stattfindet, ist auch etwas Besonderes, weil er an die großen Bonner Friedensdemos erinnert, die vor Jahrzehnten hier stattfanden.“

Flucht und Fluchtursachen als Unterrichtsthemen

Im Zentrum des Friedenslaufs 2017 stand die Friedensarbeit des forumZFD im Libanon, dem Nachbarland Syriens, das weltweit die meisten Flüchtlinge pro Einwohner aufgenommen hat. Mit den erlaufenen Spenden bildet die Organisation Fachkräfte aus und entsendet sie in Konfliktregionen. Mit dem weiteren Erlös organisiert das Frauennetzwerk für Frieden Streitschlichtungstreffen und Fortbildungen für Jugendliche und Lehrkräfte aller Schulformen in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Rhein-Erft.

„Die Kinder laufen in einer Stunde bis zu neun Runden. Gerade die Grundschüler sind kaum aufzuhalten“, sagt Claudia Osthues, Koordinatorin für Fundraising und Friedensläufe beim forumZFD, anerkennend. In einem begleitenden Bildungsprogramm haben sich die Schülerinnen und Schüler vor dem Lauf mit den Themen Flucht und Fluchtursachen auseinandergesetzt. „Es ist gut, dass die Kinder das Gefühl bekommen, aktiv etwas zu tun“, so Osthues. „Sie beschäftigen sich im Vorfeld ja schon im Unterricht mit dem Thema und lernen zum Beispiel, dass auch wir durch unser Konsumverhalten und die Umweltzerstörung eine Mitschuld an vielen Fluchtursachen tragen.“

Der Bonner Friedenslauf ist einer von sieben Friedensläufen bundesweit, an denen insgesamt fast 15 000 Kinder und Jugendliche teilnehmen. „Der Friedenslauf ist bei uns fest integrierter Projekttag“, erläutert Roxana Modarressie, Lehrerin an der Heinrich Böll Sekundarschule Bornheim. „Wir kommen hier mit der sechsten Klasse hin. Für die Kinder ist es obligatorisch, doch sie machen es gerne. Sie wollen laufen.“