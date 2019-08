Demonstration für Klimaschutz

BONN. Für mehr Klimaschutz demonstrieren die Teilnehmer von "Fridays for Future" am Freitag in Bonn. Verkehrsteilnehmer müssen mit vorübergehenden Beeinträchtigungen in der Innenstadt rechnen.

Von Stefan Knopp, 09.08.2019

Der Klimawandel macht keinen Sommerurlaub, und deshalb haben die Bonner Fridays-for-Future-Aktivisten auch für die Ferien eine Demonstration angesetzt. Die ist am Freitag auf dem Münsterplatz gestartet und zieht derzeit auf folgendem Weg durch die Innenstadt: Kaiserplatz, Am Hauptbahnhof, Thomas-Mann-Straße, Oxfordstraße, Bertha-von-Suttner-Platz, Belderberg, Koblenzer Tor. Gegen 15.30 Uhr endet die Demonstration mit einer Abschlusskundgebung im Bonner Hofgarten. Laut Polizei muss in der City mit vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Die Polizei schätzt die Teilnehmerzahl auf rund 1300 Menschen, die Veranstaltung verlaufe ruhig und geordnet.

Die jungen Leute wollen ein Zeichen setzen: Fahrrad statt Auto, weniger Plastik, mehr erneuerbare Energien. Sie wollen gerade in den Ferien auch zeigen, dass sie nicht nur zum Vergnügen die Schule schwänzen, sondern wirklich hinter dem Anliegen stehen. Und sie ziehen auch ältere Generationen mit

Während der Schulzeit hatten die Teilnehmer oft freitags die Schule geschwänzt, um fürs Klima auf die Straße zu gehen. Kritiker hatten daher gezweifelt, ob der Protest auch in den Ferien anhalten werde. In Köln und Siegburg sollen laut den Veranstaltern ebenfalls Demos stattfinden.

