Versuchter Raubüberfall

Tannenbusch. Zwei Unbekannte haben am Montagmittag in Tannenbusch versucht, mit vorgehaltenem Messer einen 13-Jährigen auszurauben. Ein ankommender Linienbus hat die Täter vertrieben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.09.2017

Ein 13-Jähriger wurde am Montagmittag in der Schlesienstraße von zwei Unbekannten attackiert, als er gegen 12.15 Uhr an der Haltestelle auf den Bus wartete. Nach Polizeiangaben habe eine der zwei Personen ihm zunächst "im Vorbeigehen" einen kurzen Schlag in den Nacken verpasst. Daraufhin entfernten sich die beiden Unbekannten, seien kurze Zeit später jedoch zur Haltestelle zurückgekehrt.

Eine der Personen habe dem Jungen dann ein langes Messer vorgehalten und nach Bargeld oder "sonstigen Gegenständen" gefragt. Als in diesem Moment der Linienbus einfuhr, seien die beiden Täter ohne Beute auf ihren Mountainbikes geflüchtet. Eine Fahndung der Polizei führte bislang zu keinem Erfolg.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Person (führte Messer mit sich):

circa 1,75 Meter groß

schwarze Haare

dunkle Augen

schwarz-weißer Adidas-Trainingsanzug

weiß-rot-schwarzes Mountainbike mit Lenkradhörnern

2. Person:

circa 1,70 Meter groß

schwarze Haare

dunkle Augen

schwarzes Mountainbike

Das Raubkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zur Identität der Täter machen können, sich unter 0228/150 zu melden.