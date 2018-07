Polizei sucht Zeugen

Bonn. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben bislang unbekannte Täter insgesamt 13 Autos in Dottendorf beschädigt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.07.2018

Insgesamt 13 Fahrzeuge wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von bislang unbekannten Tätern in der Urstadtstraße im Bereich zwischen der Hausdorffstraße und der Karl-Barth-Straße beschädigt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde jeweils die Beifahrerseite zerkratzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter 0228/150 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.