Bonn. Noch bis 17 Uhr wird auf dem Friedensplatz in Bonn ein 125 Meter langer Apfelstrudel verkauft. Die Einnahmen gehen an den Bunten Kreis Rheinland, der schwer kranke Kinder und deren Familien betreut.

Von Stefan Hermes, 04.05.2019

„Ohne Aktionen wie diese, könnten wir unsere Hilfe für betroffene Familien nicht leisten“, freute sich Inka Orth als Vorsitzende vom Bunten Kreis Rheinland über die Verkaufsaktion von 125 Metern Apfelstrudel auf dem Friedensplatz zugunsten ihres Vereins. Zehn Mitarbeiter der Bäckerei Voigt hatten in zwei Schichten 140 Kilogramm Blätterteig hergestellt und mit 180 Kilo Äpfeln zum - nach eigener Aussage - längsten Apfelstrudel Bonns verarbeitet.

Exakt 125 Meter misst das süße Gebäck. So viele Meter, wie die Bäckerei an Jahren existiert. 1894 begann die Geschichte des Unternehmens in einer kleinen Backstube in Bornheim-Merten. Heute ist der Familienbetrieb mit seiner Zentrale in Swisttal-Heimerzheim und 48 Filialen sowie über 600 Mitarbeitern im gesamten Köln-Bonner Raum vertreten.



„Wir möchten mit unserem Jubiläum Danke sagen und der Region etwas zurückgeben“, so Geschäftsführer Theo Voigt zur Aktion. „Nicht zum ersten Mal unterstützt uns die Bäckerei Voigt“, betonte Orth, die darauf hinwies, wie wichtig es für die Arbeit ihres Hilfswerks ist, sich auf eine regelmäßige Unterstützung verlassen zu können. Wenn alles gut geht und das Wetter mitspiele, werde sich der Bunte Kreis über einen Verkaufserlös zwischen 3000 und 5000 Euro freuen können, rechnet Blazan Novakovic von der Bäckerei Voigt vor.

Trotz kühler fünf Grad Außentemperatur, die den Kuchen zwar frisch, aber am Vormittag noch nicht allzu viele Besucher auf den Friedensplatz lockte, fand der Anschnitt der in vier Reihen von jeweils rund 30 Metern ausgelegten Kuchens pünktlich um elf Uhr statt. Dass ein Teil des langjährigen Erfolgs des Backunternehmens auf den Familienzusammenhalt zurückzuführen ist, war auch für Martin Voigt, der bereits Mitgeschäftsführer in der fünften Generation ist, Grund genug, die Kinder- und Familienhilfsorganisation regelmäßig zu unterstützen. Zum einen wirke Voigt in der gleichen Region wie der Bunte Kreis und beide Unternehmungen läge das Familienwohl am Herzen, argumentierte der Bäcker. Der Bunte Kreis unterstützt schwer kranke Kinder und deren Angehörige den Alltag zu meistern und nicht unter der Last einer schicksalhaften Krankheit auseinanderzubrechen.

Der Bunte Kreis hat neben dem Kuchenverkauf ein kleines Familienfest organisiert, auf dem Kinder eingeladen sind, zu basteln oder ein besonderes Erinnerungsfoto zu erstellen. Noch bis 17 Uhr können Stück für Stück die 125 Meter Apfelstrudel für den guten Zweck erworben werden.