Großer Andrang in der Villa Hammerschmidt

Bonn. Lange Schlangen am Sonntag in der Villa Hammerschmidt. Der Bundespräsident lädt zum Tag der offenen Tür. 12.500 Besucher nutzen die Chance.

Lange Schlangen vor dem Tor der Villa Hammerschmidt und im Park vor der Villa selbst. Der Andrang zum Tag der Offenen Tür ist groß! Der städtische Gästeführer Ernst Porschen unterhält die Wartenden mit der Geschichte des prachtvollen Gebäudes mit Traumblick zum Rhein. „Formal ist es der zweite Amtssitz des Bundespräsidenten, aber wir Bonner sprechen vom Bonner Amtssitz“, sagt er zur Heiterkeit der Besucher. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt für diesen Sonntag von 11 bis 18 Uhr zu einem Besuch in der Villa Hammerschmidt ein. Anlässlich des Tags der Offenen Tür können Bürger nicht nur den Bonner Amtssitz des Bundespräsidenten, sondern auch das in unmittelbarer Nachbarschaft gelegene ehemalige Bundeskanzleramt besichtigen, in dem heute das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) zu Hause ist .

Zum Auftakt sagte Steinmeier, viele Gäste würden sich wohl gerne an die „vergleichsweise glücklichen Zeiten“ erinnern, in denen das Land noch aus Bonn regiert wurde, auch wenn die Vergangenheit immer verklärt werde. Er könne diese Erinnerung verstehen, „wenn man es mit heute vergleicht, einen Blick auf den Zustand der Welt richtet, den Zustand in Europa, und ganz leise füge ich hinzu, wir machen es uns ja zurzeit auch nicht gerade einfach“, sagte Steinmeier. Das Bundespräsidialamt sprach von 12 500 Besuchern.

In einer offenen Fragerunde wollte eine junge Besucherin von ihm wissen, ob er Einfluss nehme auf den Streit zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer. Bei „internen Schwierigkeiten innerhalb der Regierung“ müsse die Regierung dies selbst lösen, so Steinmeier. „Da darf der Bundespräsident sich nicht einmischen, auch nicht, wenn er helfen will.“

Weitere Informationen und das komplette Programm zum Download auf www.bonn.de/@offene-tuer

(mit Material von dpa)