Hochschul-Festakt im Telekom Dome

Bonn. Ein Hochschul-Festakt auf einem Basketballfeld: Keine alltägliche Situation. Aber eine, die durchaus Vorteile haben kann, wie die Universität Bonn an diesem Samstag festgestellt hat.

Von Thomas Kölsch, 02.07.2017

Um den ursprünglich geplanten Bauarbeiten an der Uni-Tiefgarage zu entgehen, ist diese mit ihrer festlichen Absolventenfeier von der Hofgartenwiese in den Telekom Dome ausgewichen, was sich angesichts des permanenten Nieselregens am vergangenen Samstag als Glücksgriff erwiesen hat.

1149 einstige Bachelor-, Master-, Diplom- und Magisterstudenten aus insgesamt 52 Nationen sowie ein Hund namens Java feierten in der Halle der Telekom Baskets in traditionellem Talar und mit Barett ihren Studienabschluss, bejubelt von Angehörigen, Freunden und Bekannten.

Nach einer etwas problematischen Anreise – für die Absolventen ging es in überfüllten Shuttlebussen zum Veranstaltungsort, während Autofahrer zuerst im Stau steckten und dann verzweifelt nach einem Parkplatz suchen mussten – lief dabei abgesehen von einer etwa halbstündigen Verspätung alles glatt. Oder zumindest so glatt, wie es die Umstände zuließen. Immerhin herrschte im Arenarund ein ständiges Kommen und Gehen, weil es die Besucher doch immer wieder zu ein paar Verpflegungsständen oder zu zwei Fotoständen trieb, anstatt die Zeremonie in voller Länge zu verfolgen.

Stimmen zum Festakt Shaghayegh Ekhteraey "Meiner Meinung nach haben die Organisatoren das Beste aus der Situation gemacht. Natürlich war ich zuerst enttäuscht, dass wir nicht auf der Hofgartenwiese feiern konnten, aber bei dem Wetter ist das wahrscheinlich sogar besser so. Hier läuft alles entspannt, man kann auch mal aufstehen und sich etwas zu Essen holen - und das Hauptgebäude ist ja dank des Riesen-Fotos auch mit dabei."

Christian Lenz "Ich bin positiv überrascht, wie gut hier alles läuft. Als wir damals erfahren hatten, dass wir nicht auf der Hofgartenwiese feiern konnten, haben sich schon einige geärgert, aber ich muss sagen, dass es mir hier richtig gut gefällt. Die Organisation ist wirklich klasse und die Atmosphäre viel besser als erwartet."

Anna Solms "Die Universität hat das hier toll gelöst, nur der Einlass war ein wenig chaotisch. Wir haben uns ja in der Stadt getroffen, standen dort im Regen, sind dann in Bussen hier hoch gefahren worden und mussten dann wieder lange in den Katakomben des Telekom Domes warten. Das war ein bisschen anstrengend, aber seitdem funktioniert alles hervorragend."

Andererseits setzten die diversen Redner alles daran, ihre Beiträge möglichst kurz zu halten. Auch der Festvortrag von Professor Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen und selbst Alumnus der Uni Bonn, bestach durch Prägnanz und Kürze.

Pinkwart erinnerte sich gerne an seine eigene Studienzeit zurück, die er damals noch ohne einen solchen Festakt beendete, und rief zugleich dazu auf, den Wissenschaftsbetrieb beständig zu hinterfragen. „Wir müssen kritisch bleiben, über die dafür nötigen Ressourcen verfügen – und vor allem an Forschung und Lehre Spaß haben“, sagte er. Zum Dank für seinen Beitrag überreichten ihm Rektor Michael Hoch und Uni-Pressesprecher Andreas Archut einen Talar samt Barett sowie eine Urkunde wie jene, die die aktuellen Absolventen nach der Verleihung der Lehrpreise in Empfang nehmen durften.

Dann endlich der Höhepunkt des Tages: Das traditionelle Werfen der Hüte, der symbolische Abschied vom Studentendasein. Dank eines riesigen Panoramafotos konnte dieser Akt auch in diesem Jahr quasi vor dem Uni-Hauptgebäude stattfinden, und auch Rektor Hoch ließ es sich nicht nehmen, die zu seiner Amtstracht gehörende Samtmütze zusammen mit den Baretts der Absolventen in Richtung der Hallendecke zu werfen.

Damit war der Festakt beendet – das Fest jedoch noch lange nicht. Am Abend feierten rund 2000 Menschen beim Universitätsball im Bonner Maritim Hotel den erfolgreichen Abschluss und den Beginn einer neuen Lebensphase.