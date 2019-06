Festival an Pfingsten

Bonn, Rheinaue. Pressefahrt mit dem Ballon von der Rheinaue bis in die Siegaue bei verhaltenem Südostwind. Rheinquerung auf Höhe des Posttowers und dann rechtsrheinisch weiter über Beuel bis zur Landung auf dem Siegauendeich. Im Korb ware Platz für 12 Mitfahrer plus Pilot Hans-Joachim Häuser. Foto: Matthias Kehrein

BONN. Das elfte Festival beginnt um 19 Uhr auf der Blumenwiese in der Bonner Rheinaue. Familienprogramm bis zum Pfingstmontag.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.06.2019

Einen tollen Ausblick genießen am Pfingstwochenende Ballonteams über dem Himmel von Bonn und Umgebung – so wie unser Fotograf bei einer Testfahrt am Mittwoch vergangener Woche. Die Ballons starteten dazu in der Rheinaue und ein verhaltener Südostwind schickte die Ballonfahrer in Richtung Siegaue.

Die Rheinquerung erfolgte in Höhe des Post Towers. Dann ging es über Beuel weiter bis zur punktgenauen Landung auf dem Siegauendeich. Die offizielle Eröffnung des elften Ballonfestivals mit dem Start der Heißluftballone ist an diesem Freitag um 19 Uhr auf der Blumenwiese in der Bonner Rheinaue. Am Samstag, Sonntag und Montag starten die Heißluftballone jeweils ab 19 Uhr. Am Samstag und Sonntag lockt zusätzlich das Ballonglühen ab 22.30 Uhr die Zaungäste in die Rheinaue.

Abgerundet wird das umfangreiche Programm am Samstag, Sonntag und Montag mit einem Familienprogramm. Angekündigt sind Kinderland, begehbare Ballonhülle, Bungeetrampolin, Ballon am Kran, Ballonweitflugwettbewerb, Wasserrolle und Ballonweitflugwettbewerb. Zur Einstimmung auf das Ballonfestival gibt es weitere Fotos auf ga-bonn.de/ballonfestival.