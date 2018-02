Am Donnerstag demonstrierten Kurden vor dem WCCB in Bonn.

Bonn. Eine kurdische Privatinitiative hat für Samstag eine Demonstration in der Bonner Innenstadt angemeldet. Erwartet werden etwa 1000 Teilnehmer. In den vergangenen Tagen gab es mehrere solcher Demos in Bonn.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.02.2018

Etwa 1000 Teilnehmer werden bei einer Demonstration in der Bonner Innenstadt am Samstagnachmittag erwartet. Wie die Bonner Polizei am Donnerstag mitteilte, hat eine kurdische Privatinitiative diese angemeldet. Die Demonstranten versammeln sich am Samstag gegen 13 Uhr im Bereich des Bottlerplatzes/Mühlheimer Platzes. Gegen 14 Uhr gibt es dort dann eine Auftaktkundgebung.

Anschließend bewegt sich der Aufzug der Versammlung auf folgendem Weg durch die Stadt: Budapester Straße - Sternstraße - Friedensplatz - Wilhelmstraße - Oxfordstraße - Bertha-von-Suttner-Platz - Belderberg - Friedrichstraße - Friedensplatz - Sternstraße - Budapester Straße.

Auf dem Bertha-von-Suttner-Platz ist nach Angaben der Polizei um 15 Uhr eine Zwischenkundgebung geplant, die Abschlusskundgebung findet gegen 16 Uhr wieder auf dem Bottlerplatz statt. Die Versammlung endet gegen 18 Uhr. Während der Demo kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, insbesondere während der 30-minütigen Zwischenkundgebung auf dem Bertha-von-Suttner-Platz. Die Polizei erwartet einen "störungsfreien" Verlauf der Demo und wird die Versammlung begleiten.

Schon in den vergangene Tagen kam es zu Demos der kurdischen Gemeinde in Bonn. Am Montag demonstrierten 350 Kurden auf dem Münsterplatz, am vergangenen Donnerstag kam es zu einer Kundgebung vor dem UN-Gebäude. Anlass ist der Protest gegen die türkische Militäroperation in Nordsyrien.