Livemusik und Fahrradkino in der Bonner City

Bonn. Gegen 20.30 Uhr waren gut 1000 Menschen auf der Franziskanerstraße. Kein Durchkommen war mehr möglich, als die Blümchenknicker auf der Bühne standen. Keine Frage: Es ist eine Bonner Kultband, die die Massen anzieht.

Ein großes Event im Viktoriaviertel, hatten die Veranstalter versprochen, und das war es auch. Gewerbeverein Viktoriaviertel, Nachbarschaftsverein Viktoriaviertel, das Referat für Ökologie - AStA Bonn, der ADFC Bonn/Rhein-Sieg und das KLAK-Fahrradkino hatten das Programm auf die Beine gestellt.

Im Mittelpunkt des Straßenfestes stehen die Themen Nachhaltigkeit, Fahrrad, Kultur und Miteinander „Besonders begeistert mich das Engagement und die gute Zusammenarbeit der unterschiedlichsten Initiativen, Vereine und Einzelpersonen, welche sich ehrenamtlich für eine menschenfreundliche und attraktive Stadt einsetzen“, sagt Organisator Johannes Roth, Vorsitzender der Gewerbegemeinschaft Viktoriaviertel und Betreiber des Fahrradladens Klingeling. „Dabei spielt für mich persönlich natürlich das Fahrrad als umweltfreundliches, gesundheitsförderndes, nachhaltiges, leises und platzsparendes Verkehrsmittel eine besondere Rolle. Aber selbstverständlich sind Nachhaltigkeit, Kultur und Partizipation genau so wichtige Themen bei der Gestaltung einer liebenswerten Stadt.“

Dazu bietet das Straßenfest in der Franziskanerstraße ein reichhaltiges Angebot zum Mitmachen und Informieren. Die Bonner Velowerft zeigt Lastenräder und erklärt, wie man solche Räder selbst bauen kann. Beim Partner ADFC kann man sein Fahrrad kodieren lassen, um es besser gegen Diebstahl zu schützen (Ausweis und Kaufbeleg mitbringen). Zusätzlich zeigt der ADFC Möglichkeiten für fahrradfreundliche Verkehrslösungen und bietet zusammen mit dem Fahrradladen Klingeling einen kleinen Fahrradservice an.

Bereits um 14 Uhr war das Fest losgegangen mit vielen Mitmachaktionen und Livemusik. Ab 21.45 Uhr, sobald es also dunkel genug für den Beamer ist, startet dann das sogenannte Fahrradkino. Dabei werden zehn Fahrräder an Generatoren angeschlossen, und die Zuschauer produzieren die Energie für die Filme selbst, indem sie währenddessen radeln.

Gefördert wird das Klak-Fahrradkino vom Bundesumweltministerium. Tipp des ADFC: Am gleichen Tag beginnt um 18:00 Uhr am Hofgarten die Critical Mass. Auch hier geht es um das Thema Fahrradfahren im Stadtverkehr, um nachhaltige Stadtentwicklung und den Spaß am Radfahren.