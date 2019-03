Kurz gefragt

21.03.2019

Aehan Ahmad ist ein gefragter Pianist. Auf einer Fahrt im Zug zu einem seiner Konzerte hatte unser Reporter Rainer Schmidt die Gelegenheit, mit ihm zu telefonieren.

Herr Ahmad, wie geht es Ihnen?

Aeham Ahmad: Mir geht es sehr gut, denn inzwischen ist nicht nur meine Frau mit den Kindern bei mir, sondern seit ein paar Wochen sind auch meine Eltern hier.

Ihre rechte Hand war in Syrien schwer verletzt worden. Wie geht es Ihrer Hand inzwischen?

Ahmad: Gut. Ich mache täglich Übungen, werde physiotherapeutisch betreut. Man hat mir zwar geraten, sie operieren zu lassen, aber dann könnte ich monatelang nicht spielen. Deshalb habe ich bisher auf eine Operation verzichtet.

Die Hand bereitet Ihnen also keine Probleme, klassische Konzerte zu spielen?

Ahmad: Nein, überhaupt nicht. Ich wärme sie besonders auf, mache einige Übungen und dann geht das problemlos.

Was werden Sie in Bonn spielen?

Ahmad: In Bonn werde ich mit Arnesto an der Geige und Roberto am Schlagzeug erstmals als Trio auftreten und sowohl klassische Musik, wie von Rachmaninow, als auch jazzige Stücke spielen.

Auch Beethoven?

Ahmad: Beethoven als großer klassischer Komponist wird auch dabei sein. Das ist ein Muss in Bonn.

Haben Sie noch Kontakt nach Syrien?

Ahmad: Ja, mit Freunden und Nachbarn telefoniere und schreibe ich fast jeden Tag. Doch manchmal dauert es zwei Tage, bevor sie antworten können. Denn der Kontakt muss an der Regierung vorbeigehen.

[Anmerkung: Das Gespräch wurde in englischer Sprache geführt, Übersetzung von Rainer Schmidt.]