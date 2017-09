21.09.2017

Wenn an diesem Sonntag ab acht Uhr die Wahlräume öffnen, haben die Bonner die Qual der Wahl: Im Bundestagswahlkreis Bonn mit der Nummer 96, der die gesamte Stadt umfasst, buhlen drei Frauen und sieben Männer um die Erststimmen der Wähler. Im Kampf um die Zweitstimme mischen in der Bundesstadt so viele Parteien mit wie nie zuvor: Es sind 23 Parteien.

Drei der Direktkandidaten sitzen bereits im Deutschen Bundestag: Ulrich Kelber (SPD) seit 2000, Katja Dörner (Grüne) seit 2009 und Claudia Lücking-Michel (CDU) seit dieser Legislaturperiode. Für die FDP tritt Alexander Graf Lambsdorff als Direktkandidat an. Ziehen die Liberalen nach vier Jahren Abstinenz wieder in den Bundestag ein, ist Lambsdorff dank seines dritten Platzes auf der Landesliste der FDP quasi schon gesetzt. Auch Dörner muss kaum um ihren Wiedereinzug bangen: Sie steht ebenfalls auf Platz drei auf der Landesliste der Grünen.

Eng dürfte es für Ulrich Kelber werden, der gar nicht auf der Landesliste der SPD abgesichert ist. Lücking- Michel (CDU) zog bei ihrer ersten Direktkandidatur vor vier Jahren über den Listenplatz 28 in das Parlament ein. Dieses Mal steht sie auf Listenplatz 26. Das Direktmandat verfehlte sie 2013 knapp: Kelber lag nur etwa 1000 Stimmen vor ihr. Es dürfte also der spannendste Teil der Wahl am Sonntag in Bonn werden: Gelingt es Lücking-Michel den einstigen Adenauer-Wahlkreis nach 15 Jahren zurückzugewinnen oder schafft es Kelber, ein fünftes Mal direkt in den Bundestag einzuziehen?

Bei den weiteren Direktkandidaten handelt es sich um Jürgen Repschläger (Linkspartei), Sascha Ulbrich (AfD), Mehdi Ebrahimi Zadeh (Piraten), Dominik Haffner (Die Partei), Werner Bader (Freie Wähler) sowie um die Einzelbewerberin Quo-Chir Luong.

Etwa 227 000 der rund 320 000 Einwohner Bonns sind der Stadtverwaltung zufolge wahlberechtigt. Das Durchschnittsalter der Bonner Wähler liegt bei 41,1 Jahren.