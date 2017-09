17.09.2017

Am heutigen Sonntag ist der Bonner Marktplatz fest in Kinderhand: Der große Aktionstag zum Weltkindertag wartet mit zahlreichen Kreativ- und Mitmachangeboten sowie einigen Überraschungen auf. Den ersten Höhepunkt erlebten die zahlreich erschienenen Kinder bereits heute Mittag: Nach der Eröffnung durch Andrea Koors, Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt Bonn, betrat die WDR-Maus die Bühne, um sich anschließend von den begeisterten Kindern streicheln und knuddeln zu lassen. Der Bonner Aktionstag zum Weltkindertag steht in diesem Jahr unter dem Motto "Mit Kinderaugen sehen". Ziel des Projekttages ist es, die Interessen, Rechte und Bedürfnisse von Kindern ins Zentrum von Politik und Gesellschaft zu rücken. Noch bis 17 Uhr dürfen sich die Kinder auf ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm freuen, zudem stellen sich zahlreiche Kinder- und Jugendeinrichtungen vor. Auch die Maus schaut am Nachmittag noch einmal vorbei...