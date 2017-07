Premiere in Bonn

Bonn. Was haben Akrobatiknummern mit herkömmlichen Badewannen zu tun? Mehr als man glaubt! Die Show „Wet“, die am Freitagabend im Bonner GOP-Theater Premiere feierte, macht die Nasszelle zur Bühne und bringt zusammen, was bisher unvereinbar schien.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.07.2017

Badewannen bilden den Mittelpunkt der Show, die schon mehr als zehn Jahre zuvor in wechselnden Besetzungen unter dem Namen „Soap“ international erfolgreich war. Und wo Badewannen sind, darf natürlich Wasser nicht fehlen: Ob Regenvorhang oder Wischmopp-Ballett. Aus den Wannen entsteigen im Laufe des Abends hervorragende Artisten – und das mitunter nur spärlich bekleidet.

Nach anfänglichen Trockenübungen kommt – zwangsläufig – immer mehr Wasser ins Spiel. Nicht umsonst heißt die Show „Wet“. Doch nicht nur der Name, auch die diesmal tischdeckenfreien Tische deuten schon vor Showbeginn darauf hin, dass es eine feuchte bis nasse Angelegenheit wird. Kurz: Spritzig, frisch, außergewöhnlich, artistisch und absolut anders.