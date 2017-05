Berufsberatung nach Termin

Das IfT vermittelt Schülern Gespräche mit Ausbildungsbetrieben und Praktika und eröffnete vor 17 Jahren in Flensburg die erste Ausbildungsmesse „Vocatium“. Heute gibt es bundesweit 75 Messen, 2018 kommen Duisburg und Aachen dazu. In Bonn gibt es seit sieben Jahren eine Messe im Herbst - die nächste ist am 19. und 20. September in der Godesberger Stadthalle - und seit drei Jahren die im Frühling. Infos auf www.erfolg-im-beruf.de