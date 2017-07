Fußballturnier der Uni Bonn

Brüser Berg. Seine Volljährigkeit feierte der Copa Universale am Wochenende: Zum 18. Mal hatte die Ausgleichssportgemeinschaft, kurz ASG, der Universität Hobbymannschaften aus Bonn und der Region zu dem traditionellen Freizeitturnier eingeladen.

Von Sebastian Flick, 03.07.2017

Die einst aus dem Hochschulsport entstandene ASG Uni Bonn empfing insgesamt 24 Mannschaften, die am Samstag auf der Kunstrasenanlage des Hardtberg-Gymnasiums um mehrere Pokale kickten. Der Copa Universale ist ein Turnier für jedermann und hat inzwischen einen so hohen Bekanntheitsgrad, dass die Teams nicht nur aus Bonn, sondern aus der gesamten Region anreisen.

Gespielt wurden jeweils zwölf Minuten auf Kleinfeldern, wobei sich stets fünf Feldspieler und ein Torwart gegenüberstanden. Auch wenn es auf dem Platz sportlich ordentlich zur Sache ging, stand am Turniertag stets der Spaßfaktor stärker im Vordergrund als die sportliche Leistung und die Frage, wer mit einem der drei Pokale für die besten Mannschaften nach Hause gehen wird. „Das Wichtigste ist, dass es nicht um den sportlichen Erfolg geht, sondern darum, dass jeder Spaß hat“, sagte Guido Ufer, Geschäftsführer der ASG Uni Bonn.

Das bestätigte ein Blick auf die Namen, die sich die einzelnen Mannschaften gegeben hatten. So waren unter anderem Hangover96 und Athletic Bin Blau bei dem Tagesturnier am Start. Bei 24 Mannschaften kam es auch häufiger mal vor, dass einige Teams länger pausieren mussten und so vertrieb man sich die Zeit mit anderen Dingen, was oftmals zu witzigen Szenen führte. „Wir trinken die ganze Zeit nur Bier, wollen aber lieber wieder mitspielen“, meinte Christoph Schmitz vom SV Torgasmus. Woran er vermutlich gerade nicht gedacht hatte ,war, dass sein Team auch durch den Bierkonsum einen Pokal gewinnen konnte. Neben den drei Gewinnerpokalen wurde der Biermeterpokal an jene Mannschaft verliehen, die die meisten Biermeter schaffte.

Vermutlich aufgrund des Spieleifers scheiterte das Team von Christoph Schmitz nur knapp an dieser Aufgabe, stattdessen holte sich Athletic Bin Blau den Titel des Biermetermeisters. Ein Pokal für die sympathischste Mannschaft, also jene Mannschaft, die am meisten Stimmung verbreitet, wurde ebenfalls verliehen: „Meister der Herzen“ wurde das Team „Fritteuse Rhöndorf“. Sportlich hatte an diesem Tag das Team „Dat pharmazeutische Ballett“ die Nase vorn. Auf den Plätzen zwei und drei folgten „Basak United“ und der „ESV Opladen.