Bonner Schüler engagieren sich für Klimaschutz

Bonn. Schüler der Gottfried-Kinkel-Schule in Oberkassel haben einen Musikclip für ein EU-Projekt produziert. Hier sehen Sie das Ergebnis.

Von Peter Gassner, 05.08.2017

„When the electric bus becomes a stage…“ unter diesem Motto hat die EU im Rahmen des E-Bus-Förderprojektes ZeEUS europaweit nach jungen Talenten gesucht, die Kunst, Musik und Klimaschutz in Musikvideos präsentieren können. In Bonn wurden die „Climate Astronauts“ ausgewählt, ein Musik-Projekt der Stiftung Bonner Klimabotschafter.

In dem knapp zweiminütigen Musikvideo fordern die „Climate Astronauts“ (Schüler der Gottfried-Kinkel-Schule Oberkassel) stimmgewaltig mehr Engagement im Klimaschutz. Mit an Bord auch Nick Nuttall, Sprecher des UN-Klimasekretariats in Bonn, der wie auch Sängerin Bernardette La Hengst (Gitarre) die Schüler musikalisch begleitete.

Der Song „Climate Astronauts“ wurde 2015 im Auftrag der Stiftung Bonner Klimabotschafter, die von der Sparkasse KölnBonn unter dem Dach der Bürgerstiftung Bonn errichtet wurde, von der Musikerin Bernadette la Hengst komponiert und gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Gottfried-Kinkel-Grundschule erstmals beim Save-The-World-II-Festivals 2015 am Theater Bonn präsentiert. Außerdem wurden die „Climate Astronauts“ während des Klimagipfels in Paris Ende 2015 in einem Musikwettbewerb der Vereinten Nationen ausgezeichnet. Nun wirbt auch die EU mit dem engagierten Bonner Projekt, um mehr Fahrgäste von den Elektrobussen zu überzeugen. Neben dem Video aus Bonn können sich interessierte Bürger mittlerweile auch schon die Videos aus Warschau und Münster ansehen. Weitere Videos sollen folgen.

ZeEUS-Projekts (Zero Emission Urban Bus Systems) rollen in Bonn sechs SWB-Elektrobusse im dauerhaften Linieneinsatz. Im Projekt werden in zehn europäischen Städten Einsatztauglichkeit und Wirtschaftlichkeit von Elektrobussen im Vergleich zu Dieselbussen untersucht.