Einführung neuer Stadtjugendseelsoger

Bonn. Torsten Kürbig ist in der Jugendkirche Sankt Franziskus als neuer Stadtjugendseelsorger eingeführt worden.

Von Hans-Peter Brodüffel, 08.10.2017

„Du hast ein großes Herz und zwei offene Ohren. Ich wünsche dir, dass du als Seelsorger für die jungen Menschen eine Zufluchtsperson sein wirst.“ Mit diesen Worten führte Diözesanjugendseelsorger Tobias Schwaderlapp Pfarrer Torsten Kürbig im Rahmen der Heiligen Messe in der Jugendkirche Sankt Franziskus in sein Amt als Stadtjugendseelsorger ein.

Schwaderlapp überreichte Kürbig die von Kardinal Rainer Maria Woelki unterschriebene Ernennungsurkunde. Mit neun Zelebranten feierte Kürbig die Heilige Messe, die die Campanile-Hausband „C7“ musikalisch begleitete. „Habt keine Angst, auf den Geist zu hören, der euch zu mutigen Entscheidungen drängt. Bleibt nicht stehen, wenn das Gewissen euch einlädt, ein Risiko einzugehen, um dem Herrn zu folgen.“ Unter diese Worte von Papst Franziskus hatte der 40-jährige Pfarrer seine Einladung zu seiner Einführung gestellt.

„Ich möchte die Jugendlichen mit einem hohen Maß an herzlicher Einladung ermuntern, mir ihre Fragen, Zweifeln, Wünsche und Vorstellungen mitzuteilen. Ich will ihnen zuhören, egal, ob sie fest zur Kirche stehen oder sich schon entfernt haben“, sagte Kürbig vor der Messe im Gespräch mit dem GA.

In seiner Predigt erinnerte der Geistliche an den Appell des Papstes beim Weltjugendtag in Krakau,. Sie sollten „aus dem Leben kein Sofa machen“. „Wir sind nicht auf die Welt gekommen, um zu vegetieren, um es uns bequem zu machen, um aus dem Leben ein Sofa zu machen, das uns einschläfert“, hatte Franziskus den Jugendlichen damals zugerufen und davor gewarnt, sich aus der realen Welt auszuklinken und Stunden vor dem Computer zu verbringen. In der heutigen Zeit brauche es keine „Sofa-Jugendlichen“, sondern solche, die Spuren hinterließen. .

Torsten Kürbig kommt aus der Jugendarbeit der Gemeinde Sankt Marien in Neuss und war bis 2016 Pfarrer in Wuppertal. Außerdem leitete er von 2007 bis 2012 die Diözesanstelle für Berufungspastoral im Erzbistum Köln. Sein Büro wird der neue Stadtjugendseelsorger an Sankt Franziskus beziehen. Zusätzlich wird er als Schulseelsorger an der Erzbischöflichen Gesamtschule Sankt Josef in Bad Honnef tätig sein.