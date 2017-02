Wohnen auf dem Hardtberg

04.02.2017 Bonn/Hardtberg. Wolfgang Fröschner wohnt seit fünf Jahren gleich neben der Autobahn und erzählt von der damit verbundenen Situation. Bereut hat er den Schritt nicht. Die SPD fordert derweil durchgängig Tempo 80 im Bonner Stadtgebiet.

Wer zieht schon gerne neben eine Autobahn? Wolfgang Fröschner hat es 2012 getan und bereut es bis heute nicht, das erste Haus hinter der Lärmschutzwand an der Kapellenstraße in Endenich gekauft zu haben. Nachts schaffte es der 68-Jährige, Ruhe zu finden. Und zu der täglichen Lärmbelastung sagt er: „Das ist für mich wie Meeresrauschen.“

Alles gut also? Nicht ganz: „Wenn die A 565 hier jetzt auf drei Spuren verbreitert wird und mir quasi durch den Keller gelegt wird, hört der Spaß auf.“ Sein Garten, in dem er im Sommer gerne sitzt, ist nur zehn Meter von der Lärmschutzwand entfernt. Die Einschränkungen durch die laufenden Bauarbeiten, wenn besonders die Bagger für Krach sorgen, hält Fröschner für erträglich. „Aber ich hoffe, dass sie nicht zu nah an meinen Garten kommen.“

Beim GA-Dialog „Hardtberger Treff“ haben sich vor zweieinhalb Wochen alle Politiker auf dem Podium für mehr Lärmschutz ausgesprochen und ein Tempolimit von 80 km/h befürwortet. Die SPD lässt den Worten jetzt Taten folgen und beantragt für die März-Sitzung des Bonner Planungsausschusses: Auf den Autobahnen im Bonner Stadtgebiet soll nicht schneller als Tempo 80 gefahren werden dürfen, dies soll auch mit stationären Messgeräten überwacht werden.

„Die Bundesautobahn 565 führt in weiten Teilen durch das Bonner Stadtgebiet. Zu beiden Seiten verläuft sie mitten durch Wohngebiete“, erklärte Gabi Mayer, verkehrspolitische Sprecherin der SPD, dazu. „In letzter Zeit mehren sich die Beschwerden, dass der Lärm an diesen Stellen wächst und unerträglich wird.“

Das sagen GA-Leser zum Lärm von der A 565 Wolfgang Hild, Bonn Besten Dank für die ausführliche Berichterstattung über das Lärmproblem der A565. Als Anwohner des Westhangs in Ippendorf möchte ich insbesondere auf das etwa 150 Meter fehlende Stück Lärmschutzwand zwischen Jenastraße und Konrad-Adenauer-Damm eingehen und entschieden widersprechen, dass dieses fehlende Stück keinen Einfluss auf die Lärmbelästigung am Westhang hat. Es sind nicht nur die hohen Geschwindigkeiten oder laute Motorräder. Das Dauerrauschen wird auch maßgeblich durch große Lkw mit starker mengenmäßiger Luftverdrängung verursacht. Jahrelange Beobachtungen haben dies klar bestätigt. Zumal auf der Hardtberger Seite der A 565 eine hohe natürliche Böschung ist und hierdurch zusätzlich der Verkehrslärm Richtung Westen geleitet wird.

Volker Schlegel, Bonn Ich rege an, dass die Bezirksregierung sich bitte nicht einer neuen Verkehrszählung unterwirft – vielleicht müssen dafür einige Vorschriften geändert werden. Wenn eine Autobahn durch Wohngebiete führt, sollte es nicht auf solche Zahlen ankommen. Wenn einige Bürger gestört werden, sollte das reichen, Tempolimits und entsprechende Messgeräte einzuführen. Es stellt für keinen Fahrer ein Opfer dar, seine Geschwindigkeit auf diesen Strecken zu reduzieren. Wir werden die Infrastruktur nur verbessern können, wenn wir endlich aufhören, uns zu Sklaven von Statistiken zu machen.

Thomas Backes, Bonn Gäbe es die Südtangente mit Venusbergtunnel, würde dies die A 565 und damit auch die Reuterstraße erheblich entlasten. Millionen Autokilometer müssten weniger gefahren werden. Das passt aber nicht in die Klientelpolitik der Protagonisten. Die wohnen nun mal nicht an der Reuterstraße. Diskussionen wie diese werden auch noch in zehn und 30 Jahren geführt werden.

Jörg Loeffke, Bonn Auch ich und meine Familie sind vom Autobahnlärm betroffen. Luftlinie sind wir in Endenich 500 Meter von der A 565 entfernt. Der Lärm ist hier ein fast ständiges Grundgeräusch. Bis auf die sehr frühen Morgenstunden hört man immer die Lkw-Reifen surren. Kann man da nicht Flüsterasphalt auf der Fahrbahn verbauen, um diesen Lärm zu senken?

Volker Gerecke, Bonn Wie kommen Sie dazu, durch Ihre Formulierung „Bergauf-Raser“ zu unterstellen, es gäbe auf der A 565 ein Raser-Lärm-Problem? Tempoüberschreitungen sind wegen des hohen Verkehrsaufkommens tagsüber selten, nachts ist das Tempo auf 80 km/h reduziert. Ein Fahrer, der mit erlaubten 130 km/h den Hardtberg hinauf fährt, ist kein Raser. Ich kenne beide Seiten der Medaille, weil ich auch nahe der Autobahn wohne und kann eine Lärmbelästigung durch die A 565 subjektiv nicht bestätigen. Laute Motorräder und Pkw sind hörbar, aber nicht störend. Die bestehende Tempobeschränkung auf 80 km/h ist völlig ausreichend. Das größte Ärgernis ist mit weitem Abstand der fehlende Verkehrsraum im Berufsverkehr und die mangelnden Alternativen. Dass man fast eine Stunde braucht, um mit dem ÖPNV von Hardtberg nach Beuel zu kommen, ist ein Unding. Das Ergebnis sind Tag für Tag kilometerlange Staus. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich der GA vor den Karren grüner Lokalpolitiker und einzelner Anwohner hat spannen lassen.

Volker von Oldenburg, Bonn Als Anwohner an der Ohligsmühle in Lengsdorf, sind wir auch stark vom Autobahnlärm betroffen. Je nach Windrichtung und Windstärke mal mehr oder mal weniger. Mir ist allerdings in den letzten Jahren aufgefallen, dass auf der gesamten A 565 getropfte Fahrbahnmarkierungen aufgebracht wurden. Beim Überfahren einer solchen Markierung ist ein lautes Aufheulen oder je nach Struktur der Markierung ein lautes Rauschen zu hören. Bei glatten Fahrbahnmarkierungen gibt es ein solches Geräusch nicht. Diese Markierungen machen alles zunichte, was Reifenhersteller sich zur Lärmreduzierung ausgedacht haben.

Die SPD erwartet von der Einführung von Tempo 80 auf diesen Abschnitten eine Entspannung der Situation. Dies müsse aber der zuständige Landesbetrieb Straßen NRW veranlassen. „Daher bitten wir die Stadtverwaltung, mit Straßen NRW zu diesem Thema Kontakt aufzunehmen und Verbesserungen für die Bonner zu erreichen.“

Wolfgang Fröschner hätte trotzdem nicht viel davon. Autos dürfen im Abschnitt vor seinem Haus bereits jetzt nur Tempo 80 und in Gegenrichtung wegen der laufenden Baustelle Tempo 60 fahren. Er sagt: „Ich kannte den Geräuschpegel, bevor ich hier eingezogen bin. Und er hat mich nicht gestört.“ Seine Eltern wohnen in Tannenbusch, ebenfalls gleich an der Autobahn.

Und: Fröschner bezeichnet sich als Autofan, was vielleicht nicht gerade typisch für einen A 565-Anwohner ist. „Ich fahre gerne Auto. Aber mir tun besonders die Leute leid, die hier jeden Tag im Stau stehen müssen.“

Im Berufsverkehr sei hier ein Dauerstau auf der A 565, der von der Brücke vor seinem Haus besonders gut zu beobachten ist. Denn dort ist ein Stück weiter auch der Abzweig nach Poppelsdorf. Und in diesem Flaschenhals ist der Stau ein ständiger Begleiter in der Rushhour.

Lärm macht krank, darauf verweist die SPD. „Lärm ist inzwischen für die Menschen eine der bedeutendsten Gesundheitsbelastungen, aber auch für die Umwelt ein erhebliches Problem“, sagt Stephan Eickschen, SPD-Sprecher im Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz.

Deshalb appelliert er: „Wir sollten jede Möglichkeit nutzen, Lärm zu verhindern oder wenigstens einzudämmen.“ Geschwindigkeitsbegrenzungen seien dabei ein gutes Mittel. „Diese müssen aber konsequent kontrolliert und bei Übertretungen auch geahndet werden“, so Eickschen. „Hierzu müssen gemeinsam mit der Polizei geeignete Stellen gefunden und mit Geschwindigkeitsmessanlagen versehen werden.“ (Rolf Kleinfeld)