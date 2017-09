Beuel. Predator und Booster Maxxx testen die Standfestigkeit der Besucher. Der General-Anzeiger hat eine ganze Reihe von Highlights getestet.

Von Katharina Weber, 07.09.2017

Wenn der Zuckerwattegeruch in der Luft liegt, wenn die Beueler Rheinseite von dem Gekreische junger Menschen erfüllt ist, wenn über eine Million Menschen nach Pützchen pilgern, dann ist Pützchens Markt angesagt. Heute eröffnet der Jahrmarkt zum 650. Mal seine Tore. Das Fass im Bayernzelt wird um 15 Uhr angestochen, vorher schon rollt ab 13.30 Uhr der Festzug durch die Straßen.

Nicht zu kurz kommen auch dieses Jahr Achterbahn und Autoscooter: Etwa 170 Fahrgeschäfte warten auf die Besucher. Der GA hat bereits am Donnerstag seine Webreporter Michael Wrobel und Jana Henseler zum Antesten geschickt. Da viele Schausteller unmittelbar vor Pützchens Markt noch auf anderen Veranstaltungen im Einsatz waren, verzögerte sich der Aufbau am Tag vor dem offiziellen Beginn.

Riesenrad: Der Evergreen unter den Fahrgeschäften. Überraschungen erwarten die Besucher hier nicht, dafür ein schöner Ausblick in 55 Metern Höhe über das Rheinland. Bei gutem Wetter kann man am Horizont sogar die zwei Türme des Kölner Doms erkennen. Einmal Ausblick kostet sieben Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder.

Wilde Maus: Die Achterbahn ist von Pützchens Markt nicht mehr wegzudenken. Keine Loopings, dafür enge Kurven, die die Fahrgäste Richtung Abgrund bugsieren und kleine Hügel, die sie auf und ab hüpfen lassen. Ein guter Einstieg ins Achterbahnfahren für die jüngere Generation und darüber hinaus ein Spaß für alle Altersklassen. Für Erwachsene kostet das wilde Auf und Ab fünf Euro, für Kinder unter 1,40 Meter nur vier.

Voodoo Jumper: Hier hängt der Besucher in Zweier-Gondeln, die sich in unterschiedliche Richtungen drehen und dabei zügig hochgefahren, dann herunter gefallen lassen werden. Überkopf geht es nicht, dafür sorgt der Freifalleffekt für ordentlich Adrenalin. Für alle gilt derselbe Preis von 4,50 Euro, doch es gibt einen Mengenrabatt: vier Fahrten gibt es für 16 Euro.

Booster Maxxx Mega G4: Wer auf der Suche nach Adrenalin ist, wird hier definitiv fündig. Fahrgäste sollten Besitzer eines stabilen Magens sein. An den zwei Enden einer über 50 Meter hohen Schaukel werden sie jeweils mit dem Vierfachen ihres eigenen Körpergewichts in den Sitz gepresst. Sich einmal ordentlich durchwirbeln zu lassen kostet sechs Euro.

Predator: Wem das reine Auf und Ab nicht reicht, kann sich auf dem Predator in alle Richtungen drehen lassen – und das fast gleichzeitig. Adrenalin ist bei dieser Nummer garantiert, aber die letzte Mahlzeit sollte vor Antritt der Fahrt schon eine Weile her sein. Hier kann allein das Zugucken Übelkeit verursachen. Eine Runde kostet für alle fünf Euro.

Kinderkarussell: Für die kleinen Besucher ist natürlich auch bestens gesorgt. Eine Fahrt bekommt man schon für 2,50 Euro, drei für sechs und sechs für zehn Euro.

Nessy: In etwa so legendär wie die Wilde Maus ist das Fahrgeschäft Nessy. Die riesige Schiffsschaukel garantiert ein angenehmes Kribbeln im Bauch, beansprucht das Gleichgewichtsorgan aber lange nicht so stark wie beispielsweise die Überkopffahrgeschäfte. Eine Fahrt mit dem gutmütigen Seeungeheuer gibt es für 3,50 Euro. Vielfahrer können vier Fahrchips vergünstigt für zwölf Euro erstehen.

