Zweitplatzierter Entwurf gewählt

Das Modell von 4a Architekten aus Stuttgart: In zwei Badehallen sollen Freizeit- sowie Vereins- und Schulschwimmen getrennt stattfinden. Der Entwurf dürfte inzwischen überarbeitet worden sein.

Bonn. Die Stadtwerke Bonn haben entschieden: Das Schwimmbad am Heizkraftwerk Süd soll nach dem Entwurf der 4a Architekten GmbH gebaut werden. Beim Projektwettbewerb belegte der Entwurf aus Stuttgart den zweiten Platz.

Überraschung bei der Schwimmbad-Entscheidung: Die Stadtwerke Bonn (SWB) werden das neue geplante Schwimmbad in Dottendorf nach einem Entwurf der 4a Architekten GmbH aus Stuttgart bauen. Das zweitplatzierte Büro des Projektwettbewerbs überzeugte die SWB-Geschäftsführung im Auswahlverfahren, wie aus sicherer Quelle verlautet. Details sollen am Dienstag in einer Pressekonferenz erläutert werden.

Die Stadtwerke als potenzielle Bauherren und Betreiber planen eine zweite Bürgerbeteiligung zum Projekt Wasserland und sollen dem Rat bis Dezember ein entscheidungsreifes Konzept vorlegen.

Die Baukosten für das neue Bad sind weiter unklar. Diesen Punkt hatte in den vergangenen Monaten nicht nur die Ratsopposition kritisiert. Auch die Initiative „Kurfürstenbad bleibt!“ hatte im Frühjahr während des Bürgerentscheids zur Rettung des Godesberger Bades Informationen zu den Kosten des Neubauprojekts verlangt. Die Bonner schmetterten den Bürgerentscheid mit knapper Mehrheit ab. Kommt der Neubau, soll es laut Ratsbeschluss sowohl das Kurfürsten- als auch das Frankenbad ersetzen.