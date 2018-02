Täter mit Messer bewaffnet

Bonn. Eine Bäckerei in Dransdorf ist am Donnerstagmorgen von einem bislang Unbekannten überfallen worden. Der Täter war mit einem größeren Messer bewaffnet und erbeutete rund 200 Euro.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.02.2018

Bewaffnet mit einem größeren Messer hat ein bislang unbekannter Täter am Donnerstagmorgen eine Bäckerei auf der Justus-von-Liebig-Straße in Bonn-Dransdorf überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Mann gegen 7.20 Uhr die Filiale, in der zu diesem Zeitpunkt eine Verkäuferin anwesend war. Er bedrohte die Frau mit dem Messer und forderte Bargeld. Mit einer Beute von 200 Euro flüchtete der Täter über die Justus-von-Liebig-Straße in Richtung Dransdorf.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Deshalb veröffentlichte die Polizei eine Täterbeschreibung:

etwa 20 bis 25 Jahre alt

etwa 1,75 Meter groß

heller Hautteint

trug eine blaue Jogginghose mit drei weißen Streifen, eine schwarze Bomberjacke sowie eine schwarze Basecap und eine Sonnenbrille mit grün reflektierenden Gläsern.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizei unter 0228/150 entgegen.